В Кузбассе из мусора будут делать компост и топливо

СЕГОДНЯ 17:11 2019-01-25T17:11:55+03:00

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В пятницу, 25 января, в Новокузнецке состоялся торжественный запуск завода после реконструкции. После модернизации не только увеличилась мощность завода, но и уменьшилось воздействие на окружающую среду.

«ЭкоЛэнд» работает в Новокузнецке с декабря 2008 года, и прежняя производительность – 200 тысяч тонн отходов в год – вполне удовлетворяла потребности города Новокузнецка. В 2018 году на юге Кузбасса начал работу региональный оператор по вывозу ТКО, одновременно с этим были закрыты несколько старых полигонов, где складировались отходы, и 80 процентов мусора со всего юга Кузбасса стали привозить в Новокузнецк. Возникла потребность в увеличении мощности – и на заводе ввели новый блок обогащения мусора, который благодаря роторному сепаратору в два раза увеличивает производительность завода.

В течение ближайших двух недель завод уже выйдет на проектную мощность, а в течение года здесь планируют запустить собственное производство. Так, все органические отходы будут перерабатываться в компост, а пластик – в топливо. Благодаря столь тщательной сортировке и возможности вторичной переработки сырья объем захоронений на полигоне снизится – так же, как и вред, который наносится окружающей среде. Кроме того, появятся новые рабочие места, что также немаловажно для города.