В Кемерове столкнулись маршрутное такси и фура

СЕГОДНЯ 03:50 2019-01-26T03:50:12+03:00

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В Кемерове вечером 25 января столкнулись маршрутное такси и фура. В социальных сетях появились фотографии последствий аварии.

На кадрах видно, что маршрутное такси №48т и большегруз столкнулись боками. Как говорят очевидцы, причиной аварии мог стать маневр фуры – якобы она поворачивала из левой полосы направо. В свою очередь, маршрутка двигалась по правой полосе.

«Хорошо, водитель опытный, иначе легла бы вся маршрутка», - рассказали очевидцы.

При этом многие комментаторы поставили в упрек водителю маршрутного такси то, что он допустил аварию. По словам горожан, водителю ПАЗа было легче увидеть движущуюся рядом фуру, чем последней маршрутку, и не стоило, рискуя жизнями пассажиров, идти на принцип и не пропускать нарушающий правила большегруз.

«Фура всего лишь какой-то товар везет, у нее высота кабины и, соответственно, лобового стекла около 1,5 метра высотой, а то и более. А вот маршрутка везла жизни людей, причем ни одного человека, и движущиеся рядом транспортные средства водителю легче увидеть, поэтому, в первую очередь, ему надо было притормозить и лучше подождать, а не идти на принцип», - горячо рассуждает пользовательница Анна.

Однако, кто в действительности виноват в данном ДТП, предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД. Информация о возможных пострадавших в данной аварии уточняется.