Тушившего «Зимнюю вишню» пожарного не выпустили из СИЗО

СЕГОДНЯ 04:50 2019-01-26T04:50:50+03:00

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Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу фигуранта уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Пожарному Сергею Генину не удалось выйти из СИЗО.

Заседание суда состоялось в пятницу, 25 января. Сергей Генин пытался обжаловать решение о продлении ареста до 25 марта 2019 года, однако суд жалобу пожарного не удовлетворил.

- Постановление Кемеровского областного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении Генина С.В. оставлено без изменения, - сообщили в суде.

Сергей Генин находится в СИЗО с апреля. Начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина обвиняют по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность). Ранее стало известно, что объем обвинения в отношении Генина вырос на два пункта. Сейчас ему вменяют два халатных действия и одно бездействие.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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– Сейчас он знакомится с теми вещественными доказательствами, которые непосредственно относятся к предъявленному ему обвинению. С остальными вещественными доказательствами будет знакомиться по мере необходимости, – пояснила «Комсомольской правде» решение своего подзащитного адвокат Светлана Тарасюк. (подробности)

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В электронной справочной Верховного суда опубликована карточка производства по заявлению Генина. В ней говорится, что пожарный просит признать недействительными 15 пунктов БУПО – 3, 6, 30, 33, 35, 41, 73, 76, 145, 216, 218, 220, 222, 223 и 224. Так, например, пункт 3 гласит, что «выполнение требований Боевого устава является обязательным для всего личного состава органов управления и подразделений пожарной охраны, участвующего в тушении пожаров и проведении АСР». (подробности)

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Сергея Генина, оказавшегося под следствием после того, как он спас человека при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», десятки россиян поздравили с наступающим Новых годом. Ижевск, Красноярск, Новосибирск, Томск, Краснодарский край, Кемерово, Новокузнецк, Московская область, Пермь и много-много других городов – такова география тех, кто решил поддержать пожарного. Сергею Генину желали самого главного: сил, терпения, веры и надежды в то, что в этом году он точно воссоединится с семьей. (подробности)

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