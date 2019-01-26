Совершившего преступление кузбассовца разыскивает полиция

СЕГОДНЯ 06:18 2019-01-26T06:18:11+03:00

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Полиция Кузбасса разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления Егора Соскова.

Сотрудники полиции Кузбасса обращаются к жителям региона с просьбой помочь в розыске Егора Соскова 1994 года рождения. Мужчина подозревается в совершении особо тяжкого преступления. В настоящее время мужчина скрывается от правоохранительных органов

Если вам известно местонахождение Егора Соскова или вы владеете информацией, где он может скрываться, сообщите об этом сотрудникам полиции. Анонимность гарантируется.

Сделать это можно по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-74-14-93, 8-(3843)-57-44-38, 8-961-860-4008 или «02» (с мобильного телефона - 102).