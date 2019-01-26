2019-01-26T06:18:11+03:00
Происшествия

Совершившего преступление кузбассовца разыскивает полиция

Мужчина скрывается от правоохранительных органов
Екатерина РОМАНОВА
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Егор Сосков скрывается от сотрудников правоохранительных органов. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.Егор Сосков скрывается от сотрудников правоохранительных органов. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Полиция Кузбасса разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления Егора Соскова.

Сотрудники полиции Кузбасса обращаются к жителям региона с просьбой помочь в розыске Егора Соскова 1994 года рождения. Мужчина подозревается в совершении особо тяжкого преступления. В настоящее время мужчина скрывается от правоохранительных органов

Если вам известно местонахождение Егора Соскова или вы владеете информацией, где он может скрываться, сообщите об этом сотрудникам полиции. Анонимность гарантируется.

Сделать это можно по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-74-14-93, 8-(3843)-57-44-38, 8-961-860-4008 или «02» (с мобильного телефона - 102).

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