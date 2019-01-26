2019-01-26T07:12:08+03:00
Происшествия

Кемеровчанин украл колеса с автомобиля без сигнализации

Заодно он прихватил и аккумулятор
Екатерина РОМАНОВА
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Из-за отсутствия сигнализации на автомобиле кемеровчанин лишился аккумулятора и колес. К счастью, преступника быстро поймали, а имущество вернули.

27-летний кемеровчанин утром, как обычно, вышел из дома и подошел к своему автомобилю. Он собирался поехать на работу, но не смог этого сделать: все четыре колеса с его ВАЗ-2106 были сняты. Более того, отсутствовал аккумулятор. Мужчина тут же заявил в полицию.

Преступника – 19-летнего уже судимого юношу – задержали по горячим следам. Все автомобильные колеса и аккумулятор вернулись владельцу. Преступник же признался, что тщательно готовился к преступлению: осматривал автомобили в окрестных домах и выбирал те, которые не оборудованы сигнализацией.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России поКемеровской области, молодой человек может лишиться свободы на срок до пяти лет.

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