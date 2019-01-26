2019-01-26T09:06:54+03:00
Происшествия

В Кемерове ночью столкнулись два грузовика

Один из водителей доставлен в больницу
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове ночью столкнулись два грузовика. Фото: vk.com, "Регион 42"В Кемерове ночью столкнулись два грузовика. Фото: vk.com, "Регион 42"
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В Кемерове минувшей ночью случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадал один из водителей.

Последствия дорожно-транспортного происшествия, которое случилось непожалеку от шахты "Владимирская", очевидцы опубликовали в социальных сетях. На страшных кадрах с места аварии видно, что кабина одного из автомобилей серьезно деформирована. По словам очевидцев, водитель оказался зажатым в ней, и потребовалась помощь спасателей, чтобы извлечь мужчину из кабины. Он получил травмы и врачи скорой помощи доставили его в больницу. Также очевидцы отмечают, что водитель заснул за рулем и выехал на полосу встречного движения.

- Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, - сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

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