В Кемерове ночью столкнулись два грузовика

СЕГОДНЯ 08:43 2019-01-26T09:06:54+03:00

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В Кемерове минувшей ночью случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадал один из водителей.

Последствия дорожно-транспортного происшествия, которое случилось непожалеку от шахты "Владимирская", очевидцы опубликовали в социальных сетях. На страшных кадрах с места аварии видно, что кабина одного из автомобилей серьезно деформирована. По словам очевидцев, водитель оказался зажатым в ней, и потребовалась помощь спасателей, чтобы извлечь мужчину из кабины. Он получил травмы и врачи скорой помощи доставили его в больницу. Также очевидцы отмечают, что водитель заснул за рулем и выехал на полосу встречного движения.

- Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, - сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.