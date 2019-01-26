Новокузнечанин поплатился жизнью за шум в подъезде

СЕГОДНЯ 10:20 2019-01-26T10:20:45+03:00

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Житель Заводского района так хотел побыть немного в тишине, что не стал мириться с сидевшим и шумевшим в подъезде мужчиной. После того, как незваный гость проигнорировал просьбу вести себя потише, новокузнечанин убил его.

Вечер 21 января 2019 года начинался как обычно. Новокузнечанин находился у себя дома и собирался отдохнуть, как вдруг услышал в подъезде громкий шум. Так как этот шум мешал ему спать, мужчина решил разобраться, что же происходит. Он выглянул в подъезд и увидел сидящего на лестничной клетке незнакомца. В ответ на вежливую просьбу покинуть подъезд, незнакомец разразился нецензурной бранью. Житель дома не смог стерпеть этого, и между мужчинами завязалась драка. Когда конфликт, казалось бы, был исчерпан, мужчина отправился в свою квартиру, но незнакомец принялся дальше оскорблять его. Тогда мужчина взял дома нож, вышел на лестничную клетку и нанес потерпевшему один-единственный удар ножом в область туловища. Удар оказался смертельным.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей – об этом сообщает новостной портал city-n со ссылкой на прокуратуру Заводского района города Новокузнецка. Злоумышленник может лишиться свободы на срок до 15 лет.