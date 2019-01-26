Юные новокузнечане остались без школьного автобуса

СЕГОДНЯ 12:06 2019-01-26T12:06:13+03:00

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Юные жители Форштадта, что в Новокузнецке, остались без школьного автобуса. Теперь школьники вынуждены добираться из школы, расположенной в отдалении, пешком.

Учащиеся школы №100, проживающие на Форштадте, вынуждены добираться из школы пешком, минуя опасную объездную дорогу перемещаясь по обочинам дорог. Причина такого безобразие – отсутствие школьного автобуса, которые доставлял бы их из школы домой. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в течение нескольких дней автобусы выходили на рейсы только в первую смену.

- Одной из причин невыхода на линию закрепленных автобусов для доставки учеников послужили технические неисправности, - отметили в администрации. - В ближайшее время будет решен вопрос о повышении заработной платы водителей школьных автобусов и о выделении до конца учебного года двух новых единиц транспорта для доставки школьников до места учебы.