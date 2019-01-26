Обиженный на охранника кузбассовец «заминировал» автовокзал

СЕГОДНЯ 12:59 2019-01-26T13:14:59+03:00

За сообщение об акте терроризма кузбассовец лишился свободы на два года условно. Фото: архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

За сообщение об акте терроризма мужчина лишился свободы на два года условно

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Кузбассовец очень обиделся на охранника, не пустившего его в автобус. Чтобы отомстить, мужчина сообщил о минировании автовокзала. Глупая шутка стоила мужчине двух лет лишения свободы – правда, условного.

Пассажир автобуса, следующего из Анжеро-Судженска в Кемерово был весьма опечален и обижен на охранника, когда тот объяснил, что в состоянии алкогольного опьянения его в автобус не пустят. Мужчина расстроился и решил отомстить излишне бдительному стражу порядка. Он позвонил со своего сотового телефона в диспетчерскую службу городского округа по номеру 112 и сообщил, будто бы в здании автовокзала заложено взрывное устройство. Чтобы к его словам отнеслись серьезно, он позвонил в полицию по номер 102 и сообщил то же самое.

На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, подразделения отряда ПСЧ-2 ФГКУ «2 отряд ФСП по Кемеровской области». Разумеется, никакой бомбы они не нашли, а вот лже-террориста быстро обнаружили и задержали.

Обидчивому мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, мужчина должен оплатить материальные затраты территориальных подразделений госслужб в размере 1,244 тысячи рублей.