Синоптики предупредили кузбассовцев об усилении ветра и метели

СЕГОДНЯ 14:45 2019-01-26T14:45:48+03:00

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В воскресенье погода не будет располагать к прогулкам: синоптики обещают снег и метели, а также порывистый ветер.

Как сообщает Кемеровский гидрометцентр, в ночь на воскресенье в Кузбассе будет морозно: столбики термометров опустятся до -15 градусов, а местами и до -25. Также ожидаются снег и метели.

В Кемерове ночью будет около -15, но уже днем потеплеет до -11…-13 градусов. Также будет идти небольшой снег, возможны метели. Юго-западный ветер при порывах будет достигать 9-14 метров в секунду.

На территории Кемеровской области в воскресенье температура воздуха будет находиться в пределах 9-14 градусов мороза. Однако местами будет холоднее – до -19. Погулкам на свежем воздухе могут помешать не только снег и метели, но и юго-западный ветер, порывы которого могут достигать 17-22 метров в секунду.