2019-01-26T15:19:11+03:00
Происшествия

Видео с места жесткого ДТП в Кемерове сняли очевидцы

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Заводском районе [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Видео с места жесткого ДТП в Заводском районе Кемерова сняли очевидцы. Фото: vk.com, "Регион 42"Видео с места жесткого ДТП в Заводском районе Кемерова сняли очевидцы. Фото: vk.com, "Регион 42"
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Днем в субботу, 26 января, в Заводском районе Кемерова произошло дорожно-транспортное происшествие. Последствия столкновения двух легковых автомобилей очевидцы сняли на видео.

На пересечении улиц Рабочей и Коммунистической в Заводском районе в субботу, 26 января, случилось дорожно-транспортное происшествие. Видео, на котором видны последствия этого ДТП, очевидцы сняли и выложили в социальные сети. На кадрах видно, что один из автомобилей серьезно пострадал: его передняя часть смята, у второго автомобиля повреждения меньше.

ДТП в Кемерове..Видео: vk.com, "Регион 42"

- Все живы, - спешат успокоить кузбассовцев очевидцы, снявшие видео.

На месте работали сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи. Пострадавшим в ДТП оказана необходимая медицинская помощь. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

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