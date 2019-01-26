Видео с места жесткого ДТП в Кемерове сняли очевидцы
Днем в субботу, 26 января, в Заводском районе Кемерова произошло дорожно-транспортное происшествие. Последствия столкновения двух легковых автомобилей очевидцы сняли на видео.
На пересечении улиц Рабочей и Коммунистической в Заводском районе в субботу, 26 января, случилось дорожно-транспортное происшествие. Видео, на котором видны последствия этого ДТП, очевидцы сняли и выложили в социальные сети. На кадрах видно, что один из автомобилей серьезно пострадал: его передняя часть смята, у второго автомобиля повреждения меньше.
ДТП в Кемерове..Видео: vk.com, "Регион 42"
- Все живы, - спешат успокоить кузбассовцев очевидцы, снявшие видео.
На месте работали сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи. Пострадавшим в ДТП оказана необходимая медицинская помощь. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.