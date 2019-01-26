СЕГОДНЯ 16:01 2019-01-26T16:16:23+03:00

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Евгений Гришковец, известный актер, режиссер и писатель со сцены кемеровского Музыкального театра в пятницу,25 января, прочитал монолог о страхах и бесстрашии, о людях, которые преодолевают этот страх ради того, чтобы помочь другим.

- Бесстрашные люди… Как я ими восхищался в юности и детстве! А сейчас я понимаю, что стараюсь держаться подальше от людей, которые ничего не боятся. Потому что все, кого я знаю и люблю, чего-то боятся. Даже очень сильные люди. Как минимум – они за меня, а я за них… - так начал монолог Евгений Гришковец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/688362" frameborder="0"></iframe> Евгений Гришковец в Кемерове прочитал монолог о «Зимней вишне»..Кирилл ЧАЩИН

А в конце монолога на сцену вышли волонтеры и представители компаний, которые в страшные для Кемерова мартовские дни 2018 года помогали горожанам. Эта помощь была необходима, когда случилась трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня». И тем, кто в трудную минуту проявил бесстрашие, стал помогать попавшим в беду, вручили награды в рамках премии «Медиа-2018. Люди. Итоги. События».

К слову, сейчас Евгений занят постановкой пьесы "Весы" на сценах театров Новокузнецка и Кемерова.