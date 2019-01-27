Терапевт из Березовского подарила знакомой рецепт на психотропные препараты

СЕГОДНЯ 04:21 2019-01-27T04:21:29+03:00

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В Березовском перед судом предстанет терапевт одного из медицинских учреждений города. Женщину обвиняют в том, что она незаконно передала своей знакомой рецепты на психотропные и сильнодействующие препараты.

Чтобы раздобыть эти препараты, врач пошла на хитрость. Во время приема она дала указание медсестре заполнить на имя пациента рецепты на бланках строгой отчетности. На рецепты были поставлены печать и подпись, а вот в медицинской карте о выдаче рецептов указано не было. Более того, сам пациент этих рецептов в глаза не видео: терапевт передала их своей знакомой. Знакомая же якобы собиралась использовать столь сильнодействующие препараты для лечения головной боли.

- В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы с обвинительным заключением направлены на рассмотрение в Березовский городской суд, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Санкции статей обвинения предусматривают в качестве максимального наказания два года лишения свободы.