2019-01-27T05:10:38+03:00
Происшествия

В Кемерове при пожаре в многоэтажке спасли 10 человек

Среди спасенных – два ребенка
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове при пожаре в многоэтажке спасли 10 человек. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.В Кемерове при пожаре в многоэтажке спасли 10 человек. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.
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Минувшим вечером в Кемерове случился пожар, при котором могли пострадать люди. Из-за сильного задымления пожарные эвакуировали 10 человек, среди которых были два ребенка.

Жильцы девятиэтажного дома, почувствовав сильный запах гари, немедленно обратились за помощью к спасателям. Большая часть жильцов квартир, расположенных на нижних этажах, успела самостоятельно эвакуироваться. А вот тем, кто живет на верхних, потребовалась помощь спасателей. Самостоятельно выйти в подъезд они не могли: там стоял густой дым. Пожарные вывели по лестничным маршам 10 человек, из них двое – дети. При эвакуации потребовалось применить спасательные устройства для защиты органов дыхания.

- Одновременно с действиями по спасению пожарными были предприняты меры по тушению пожара, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – Как выяснилось позже, очаг пожара возник на лестничной клетке пятого этажа.

К слову, пожар начался на лестничной клетке пятого этажа. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

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