В Кузбассе девушка выдумала смерть ребенка, чтобы собрать деньги

СЕГОДНЯ 06:19 2019-01-27T06:19:52+03:00

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Жительница Ленинска-Кузнецкого придумала смерть дочери, чтобы собрать деньги на похороны. Пожертвования они потратила на отдых в ночном клубе.

На этой неделе в соцсети появилась запись, в которой девушка по имени Ануш Амбарян просит помочь ее знакомой. Та якобы потеряла двухлетнюю дочь и ей нужны деньги на похороны. Около стала пользователи откликнулись на призыв. По некоторым данным, неравнодушные горожане собрали около 12 тысяч рублей.

Через пару дней в соцсети появилась еще одна запись. Автор заявил, что собранные на похороны деньги девушка потратила на развлечения.

«Эти деньги она потратила на кальяны, клубы и т.д! Вот эта женщина! У нее умер ребенок, похоронила она его сегодня! И пошла развлекаться!», – сообщил пользователь.

Вскоре после этого сообщения девушка, которая собирала деньги, заявила, что сама была обманута и написала заявление в полицию.

«Ребята, да, я сама ,я не отрицаю ,сама вызвалась помогать и критику вашу я принимаю безусловно , и теперь понимаю, что никогда не буду помогать. Но, слава богу, что я не дала номер своей карты для переводов, теперь я понимаю, что наивность моя дурная. Действительно, ребенок никакой не умирал», – написала Ануш Амбарян.