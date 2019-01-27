В Кузбассе пропал без вести 30-летний мужчина
Мужчину разыскивают волонтеры
Пропавший Евгений Инусов. Фото: "ВКонтакте"
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В городе Осинники пропал без вести 30-летний Евгений Инусов. Мужчину никто не видел с 19 января.
Как рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», житель Осинников 30-летний Евгений Геннадьевич Инусов пропал 19 января. В этот день он ушел из дома и не вернулся.
Рост пропавшего составляет 185 сантиметров, у него среднее телосложение, черные волосы и карие глаза. В день исчезновения Евгений Инусов был одет в в темно-синюю рубашку и серые штаны.
Волонтеры просят всех, кто что-то знает о местонахождении Евгения Инусова, позвонить по телефонам:
8-800-700-5452 или 112.