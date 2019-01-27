В Кузбассе пропал 14-летний подросток

СЕГОДНЯ 08:20 2019-01-27T08:20:50+03:00

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В Прокопьевском районе пропал 14-летний подросток Егор Гиссельбардт. Мальчик не вернулся домой после кафе.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, 26 января около 19:30 Егор ушел из кафе в поселке Школьном и пропал. Сейчас школьника разыскивают полицейские.

Рост подростка составляет 155 – 160 сантиметров, у него худощавое телосложение, глаза голубые, волосы русые, стрижка с выбритым правым виском. Над левой бровью у ребенка есть шрам в полтора сантиметра.

В день пропади Егор был одет в серую вязаную шапку, черную зимнюю куртку средней длины, синюю толстовку с капюшоном, черные утепленные штаны на синтепоне с накладными карманами и черные берцы.

Полицейские просят всех, кто что-то знает о местонахождении Егора Гиссельбартда, сообщить об этом по телефонам:

8-(38466)-9-1757, 8-(38466)-9-1601 либо «02».