2019-01-27T08:20:50+03:00
Происшествия

В Кузбассе пропал 14-летний подросток

Школьника ищут полицейские
Кирилл ЧАЩИН
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Пропал 14-летний подросток Егор ГиссельбардтПропал 14-летний подросток Егор Гиссельбардт
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В Прокопьевском районе пропал 14-летний подросток Егор Гиссельбардт. Мальчик не вернулся домой после кафе.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, 26 января около 19:30 Егор ушел из кафе в поселке Школьном и пропал. Сейчас школьника разыскивают полицейские.

Рост подростка составляет 155 – 160 сантиметров, у него худощавое телосложение, глаза голубые, волосы русые, стрижка с выбритым правым виском. Над левой бровью у ребенка есть шрам в полтора сантиметра.

В день пропади Егор был одет в серую вязаную шапку, черную зимнюю куртку средней длины, синюю толстовку с капюшоном, черные утепленные штаны на синтепоне с накладными карманами и черные берцы.

Полицейские просят всех, кто что-то знает о местонахождении Егора Гиссельбартда, сообщить об этом по телефонам:

8-(38466)-9-1757, 8-(38466)-9-1601 либо «02».

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