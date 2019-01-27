2019-01-27T09:13:29+03:00
Происшествия

Пятилетний мальчик пострадал в питомнике маламутов под Кемеровом

Ребенку сделали операцию
Кирилл ЧАЩИН
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Пострадавшему ребенку сделали операцию, его жизни ничего не угрожаетПострадавшему ребенку сделали операцию, его жизни ничего не угрожаетФото: Кирилл ЧАЩИН
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В селе Елыкаево пятилетний мальчик пострадал в питомнике аляскинских маламутов. Ребенок получил травму, катаясь на собаках.

Инцидент произошел 26 января. По словам директора питомника аляскинских маламутов Евгения Тарасова, никто не видел, как пострадал ребенок.

– С позволения мамы пятилетний мальчик вместе со старшим братом катались в нарте. Старший мальчик, который с ним стоял, покинул нарту и убежал. Маленький, по предварительным данным, пытался вслед за братом вылезти и ударился о дерево, – рассказал Евгений Тарасов. – Ребенка вместе с матерью я отвез в больницу. Ему сделали операцию. Всю помощь, которую нужно, связанную с лечением и реабилитацией, мы окажем.

В настоящее время сотрудники полиции занимаются расследованием несчастного случая.

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