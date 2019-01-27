В Кузбассе женщина выжила после наезда поезда
Пострадавшая находится в больнице
Обстоятельства инцидента устанавливаются. Фото: Архив «КП»
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В Междуреченске 57-лентюю женщину сбил грузовой поезд. Пострадавшая получила перелом позвоночника и черепно-мозговую травму.
Инцидент произошел в субботу в районе станции «Карай», сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса». 57-летняя женщина находилась на железнодорожных путях следования «Междуреченск - Бескомжа», когда ее сбил грузовой поезд. Пострадавшую доставили в больницу, где у нее диагностировали перелом позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму и открытую рану поясничной области. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.