В Кузбассе женщина выжила после наезда поезда

СЕГОДНЯ 09:37 2019-01-27T09:47:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Междуреченске 57-лентюю женщину сбил грузовой поезд. Пострадавшая получила перелом позвоночника и черепно-мозговую травму.

Инцидент произошел в субботу в районе станции «Карай», сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса». 57-летняя женщина находилась на железнодорожных путях следования «Междуреченск - Бескомжа», когда ее сбил грузовой поезд. Пострадавшую доставили в больницу, где у нее диагностировали перелом позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму и открытую рану поясничной области. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.