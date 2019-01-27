2019-01-27T10:06:46+03:00
Происшествия

Жительница Новокузнецка пригласила к соседу воров

Домушники вынесли телевизор и телефон
Кирилл ЧАЩИН
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В Новокузнецка женщина позвала воров в квартиру соседа. Горожанка не растерялась, увидев открытую дверь в жилище.

В отдел полиции «Заводской» обратился 40-летний новокузнечанин. Он рассказал, что пока него не было дома, кто-то залез в квартиру и вынес телевизор и мобильный телефон. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Стражи порядка смогли найти и задержать подозреваемых, которыми оказались двое местных жителей в возрасте 20 и 21 года. Младший находится в розыске по подозрению в совершении серии краж.

– Полицейские выяснили, что фигуранты узнали об открытой в квартиру двери от соседки потерпевшего и, воспользовавшись отсутствием хозяина, похитили телефон и телевизор, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. – Похищенный телефон злоумышленники продали, а телевизор сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Им грозит шесть лет тюрьмы.

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