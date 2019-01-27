2019-01-27T11:32:33+03:00
Общество

Мошенники собирают деньги на лечение собак в Кемерове

Аферисты ведут страницу в Сети от лица приюта
Кирилл ЧАЩИН
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Эту фотографию очень часто любят использовать мошенники, чтобы выпросить деньги. Фото: instagram.Эту фотографию очень часто любят использовать мошенники, чтобы выпросить деньги. Фото: instagram.
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Мошенники собирают с кемеровчан деньги на лечение несуществующих собак. Аферисты прикидываются волонтерами несуществующего приюта «Друг».

«Астраханские мошенники вновь появились в интернете. Сейчас они представляются Кемеровским приютом «ДРУГ» для бездомных собак. Не попадайтесь на уловки мошенников, не дайте себя обмануть!», – в субботу днем сообщили волонтеры кемеровского «Общества Защиты Животных».

Страница вымышленного приюта "Друг". Фото: instagram

Страница вымышленного приюта "Друг". Фото: instagram

Отметим, речь идет о странице в соцсети instagram. В описании сообщается, что приют «Друг» находится якобы с Селе Андреевка на улице Садовая, 2а. На странице размещены несколько фотографий собак, которые нуждаются в помощи. Кроме того, на одном из фото есть счет от кемеровской ветеринарной клиник «Рекс» на лечение собаки по кличке Азор.

«Только посмотрите на это чудо, чтобы зажить здоровой и счастливой жизнью ему не хватает всего лишь 27330 рублей», – написал хозяин страницы.

«Волонтеры» просят перевести деньги на карту. Скриншот: instagram.

«Волонтеры» просят перевести деньги на карту. Скриншот: instagram.

Кемеровские зоозащитники отметили на странице приюта в комментариях, что фотографии пострадавших собак, на самом деле, были взяты из интернета. Кроме того, по указанному мошенниками адресу находится частый дом. Однако аферисты вскоре удали все комментарии. Врачи ветеринарной клиник «Рекс» также поспешили предупредить, что никакого отношения к этим собакам не имеют.

«Мошенники собирают деньги через страницу в instagram для лечения животных, якобы в нашей клинике… Мы не сотрудничаем с данным приютом! Такого врача ни в одной из наших клиник нет! Такие операций в данном филиале не проводятся. Платежные документы фальшивые», отметили в ветеринарной клинике «Рекс».

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