Ночью в Новокузнецке загорелся магазин в жилом доме

СЕГОДНЯ 12:01 2019-01-27T12:01:03+03:00

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В Новокузнецке ночью загорелся магазин, расположенный в жилом доме. В результате пожара никто не пострадал.

Сообщение о возгорании в частном магазине поступило в МЧС в 1.10. На место выехали 18 спасателей и пять единиц техники. Возгорании удалось ликвидировать в 1.22.

–На момент прибытия первого подразделения горел утеплитель наружной стены, внутри магазина горела пластиковая обивка оконного блока. Людей в помещении не было. Эвакуация не проводилась, – рассказали в областном управлении МЧС. – В результате пожара обгорел утеплитель наружной стены, обгорела пластиковая обивка оконного блока. Площадь пожара - 2,5 квадратных метра. Предварительная причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.