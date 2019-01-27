2019-01-27T12:01:03+03:00
Происшествия

Ночью в Новокузнецке загорелся магазин в жилом доме

На месте работали 18 спасателей
Кирилл ЧАЩИН
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В Новокузнецке ночью загорелся магазин, расположенный в жилом доме. В результате пожара никто не пострадал.

Сообщение о возгорании в частном магазине поступило в МЧС в 1.10. На место выехали 18 спасателей и пять единиц техники. Возгорании удалось ликвидировать в 1.22.

–На момент прибытия первого подразделения горел утеплитель наружной стены, внутри магазина горела пластиковая обивка оконного блока. Людей в помещении не было. Эвакуация не проводилась, – рассказали в областном управлении МЧС. – В результате пожара обгорел утеплитель наружной стены, обгорела пластиковая обивка оконного блока. Площадь пожара - 2,5 квадратных метра. Предварительная причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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