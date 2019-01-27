«Мы сохраним память о вашем подвиге»: Сергей Цивилев написал о дне снятия блокады Ленинграда

СЕГОДНЯ 13:09 2019-01-27T13:10:48+03:00

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В воскресенье, 27 января, губернатор Сергей Цивилев на своей странице в соцсети написал о дне снятия блокады Ленинграда.

«Сегодня в России вспоминают героев, защитивших Ленинград от врага. Около 900 дней они выстояли и не сдали родной город! После войны многие ленинградцы перебрались в Кемеровскую область. Когда я узнал об этом, сразу было принято решение увековечить их подвиг на кузбасской земле! В сентябре мы установили в Кемерове монумент в честь жителей и защитников блокадного Ленинграда. Мы навсегда сохраним память о вашем подвиге!», – написал Сергей Цивилев.

Напомним, что памятник в честь подвига жителей и защитников блокадного Ленинграда был установлен в Кемерове в начале сентября 2018 года. В церемонии открытия монумента принимала участие вице-губернатора Санкт-Петербурга Анна Митянина.