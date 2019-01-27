2019-01-27T13:41:48+03:00
Общество

Пропавшего в Кузбассе подростка нашли полицейские

Школьника вернули домой
Кирилл ЧАЩИН
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Пропавшего подростка нашли инспекторы ПДНПропавшего подростка нашли инспекторы ПДН
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Пропавшего в Прокопьевске 14-летнего подростка нашли полицейские. Школьника вернули домой.

Напомним, что накануне в полицию обратилась мать школьника и заявила, что ее сын около 19.30 вышел из кафе в поселке Школьном и пропал без вести. Сотрудники полиции сразу же начали поиски ребенка. Мальчика разыскивали инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, сотрудники патрульно-постовой службы и волонтеры. В итоге в воскресенье ребенка нашли инспекторы ПДН. Он находился в Прокопьевске.

– В настоящее время подросток передан законному представителю. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, – отметили в областном управлении МВД.

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