Пропавшего в Кузбассе подростка нашли полицейские
Пропавшего в Прокопьевске 14-летнего подростка нашли полицейские. Школьника вернули домой.
Напомним, что накануне в полицию обратилась мать школьника и заявила, что ее сын около 19.30 вышел из кафе в поселке Школьном и пропал без вести. Сотрудники полиции сразу же начали поиски ребенка. Мальчика разыскивали инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, сотрудники патрульно-постовой службы и волонтеры. В итоге в воскресенье ребенка нашли инспекторы ПДН. Он находился в Прокопьевске.
– В настоящее время подросток передан законному представителю. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, – отметили в областном управлении МВД.