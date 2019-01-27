Житель Кузбасса 19 лет скрывался от правосудия

СЕГОДНЯ 14:26 2019-01-27T14:26:47+03:00

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Кузбассовец 19 лет скрывался от суда после того, как до смерти избил мужчину. Беглец все годы переезжал из региона в регион и трудился разнорабочим.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, в 1998 году в поселке Инской пятеро молодых людей жестко избили мужчину, который затем скончался.

– В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако в дальнейшем один из них был освобожден под залог, на судебное заседание не явился и был объявлен в федеральный розыск, – рассказала Ирина Волк.

Спустя 19 лет сотрудники уголовного розыска нашли беглеца в Полысаево. Как оказалось, все эти годы мужчина жил в разных регионах, а трудился разнорабочим. В настоящее время его поместили в СИЗО. Вскоре он предстанет перед судом.