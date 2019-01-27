В понедельник в Кузбассе похолодает до -32 градусов

СЕГОДНЯ 15:27 2019-01-27T15:27:52+03:00

Днем в Кузбассе будет от -19 до -24 градусов. Фото: pixabay.com

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде на понедельник, 28 января. В регионе ожидается похолодание до -32 градусов.

В ночь на понедельник в Кузбассе столбик термометра опустится до -27,-32 градусов. При облачности ожидается -19,-24 градуса. Днем температура составит -21,-26 градусов, местами будет теплее: -15,-20 градусов.

Ветер в понедельник будет северо-западным, местами с порывами до 15 метров в секунду. в отдельных районах пройдет небольшой снег, возможны метели. На дорогах ожидается гололедица.

В Кемерове ночью будет от - 27 до -29 градусов. Днем воздух прогреется до -21,-23 градусов. Ветер будет северо-западным с порывами до 12 метров в секунду. Преимущественно будет без осадков. На дорогах будет гололедица.