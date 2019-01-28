В Кузбассе игрок в регби простил одноклубника за сломанное лицо

СЕГОДНЯ 03:32 2019-01-28T03:48:12+03:00

Другой игрок ударил его в раздевалке

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Бывший игрок регбийного клуба «Металлург» Герман Силенко ударом в лицо сломал скуловую кость товарищу по команде. Пострадавший на суде простил обидчика.

Инцидент произошел 20 сентября 2018 года во время тренировки на стадионе «Регби» в Новокузнецке. Герман Силенко пытался всячески задеть одноклубника, вел себя агрессивно. Когда в раздевали товарищ по команде спросил, в чем дело, Герман ударил его кулаком в лицо. Пострадавший получил многооскольчатый перелом скуловой кости со смещением костных отломков, правой скуловой дуги и многооскольчатый перелом правой верхнечелюстной пазухи, сообщает «Сити-Н». Эксперты оценили вред здоровью как средней тяжести. В отношении агрессивного спортсмена было возбуждено уголовное дело.

Спортсмен извинился за сломанное лицо перед товарищем. Фото: страница Германа Силенко в instagram

На суде Герман Силенко извинился перед одноклубником и возместил материальный ущерб. Пострадавший отметил, что претензий к одноклубнику не имеет и попросил закрыть дело по причине примирения сторон. Суд решил прекратить дело.

После этого случая Герман Силенко ушел из новокузнецкого «Металлурга» и переехал в Пензу, где играет за регбийный клуб «Локомотив».