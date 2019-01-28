В Кемерове мужчина сбежал из дома через окно

СЕГОДНЯ 04:42 2019-01-28T04:45:14+03:00

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Пьяный житель Кемерова решил сбежать из дома и вышел в окно с третьего этажа. В результате приземления он получил переломы.

Как отмечают очевидцы, инцидент произошел в жилом районе Ягуновский в воскресенье днем. На опубликованных в Сети фотографиях видно, что первыми обратили внимание не пострадавшего дети, которые играли у дома. Затем взрослые вызвали на место «скорую» и полицию.

«Мужчину в нетрезвом состоянии закрыли дома. Он оделся и вышел в окно. Серьезных травм не наблюдается. Сотрудники полиции и скорая помощь уже на месте. Мужчина жив!», – написал в соцсети очевидец.