2019-01-28T04:45:14+03:00
Происшествия

В Кемерове мужчина сбежал из дома через окно

Он получил переломы
Кирилл ЧАЩИН
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После приземления пострадавший не смог подняться. Фото: "ВКонтакте"После приземления пострадавший не смог подняться. Фото: "ВКонтакте"
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Пьяный житель Кемерова решил сбежать из дома и вышел в окно с третьего этажа. В результате приземления он получил переломы.

Как отмечают очевидцы, инцидент произошел в жилом районе Ягуновский в воскресенье днем. На опубликованных в Сети фотографиях видно, что первыми обратили внимание не пострадавшего дети, которые играли у дома. Затем взрослые вызвали на место «скорую» и полицию.

«Мужчину в нетрезвом состоянии закрыли дома. Он оделся и вышел в окно. Серьезных травм не наблюдается. Сотрудники полиции и скорая помощь уже на месте. Мужчина жив!», – написал в соцсети очевидец.

Кадры с места происшествия. Фото: "ВКонтакте"

Кадры с места происшествия. Фото: "ВКонтакте"

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