В Кемерове при пожаре в девятиэтажке пострадали люди

СЕГОДНЯ 05:21 2019-01-28T05:36:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове во время пожара в девятиэтажном доме пострадал один человек. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.

Кемеровские спасатели зафиксировали одного пострадавшего, который получил отравление продуктами горения в легкой степени. Ему потребовалась помощь медиков.

Напомним, что в понедельник утром в Кемерове на проспекте Ленина, 55\б загорелась квартира на шестом этаже. Прибывшие на место спасатели спасли 26 человек, в том числе семь детей. Двое детей и мужчины были спасены с девятого этажа.

«Спасибо всем службам, которые участвовали в спасении нашего подъезда! Очень четко организовали эвакуацию, несмотря на сильное задымление. Быстро потушили пожар и оказали необходимую помощь. Вы наши герои!», – отметила в Сети Юлия Черникова.