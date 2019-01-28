2019-01-28T05:36:04+03:00
Происшествия

В Кемерове при пожаре в девятиэтажке пострадали люди

Пожар произошел на проспекте Ленина
Кирилл ЧАЩИН
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Спасатели сообщают об одном пострадавшем. Фото: МЧССпасатели сообщают об одном пострадавшем. Фото: МЧС
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В Кемерове во время пожара в девятиэтажном доме пострадал один человек. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.

Кемеровские спасатели зафиксировали одного пострадавшего, который получил отравление продуктами горения в легкой степени. Ему потребовалась помощь медиков.

Напомним, что в понедельник утром в Кемерове на проспекте Ленина, 55\б загорелась квартира на шестом этаже. Прибывшие на место спасатели спасли 26 человек, в том числе семь детей. Двое детей и мужчины были спасены с девятого этажа.

«Спасибо всем службам, которые участвовали в спасении нашего подъезда! Очень четко организовали эвакуацию, несмотря на сильное задымление. Быстро потушили пожар и оказали необходимую помощь. Вы наши герои!», – отметила в Сети Юлия Черникова.

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