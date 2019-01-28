2019-01-28T05:47:45+03:00
Спорт

Юные хоккеисты из Кемерова сыграют на Красной площади в Москве

Они поборются за призы патриарха Московского и всея Руси
Екатерина БОРМОТОВА
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Кемеровская команда заняла второе место по Сибирскому федеральному округу Фото: kuzbassbandyclub.ruКемеровская команда заняла второе место по Сибирскому федеральному округу Фото: kuzbassbandyclub.ru
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Кемеровская хоккейная команда «Кузбасс-2007» завоевала путевку в финал турнира на призы патриарха Московского и всея Руси. Соревнования пройдут на Красной площади в Москве 19-20 февраля.

27 января в Кемерове завершился финальный этап турнира на призы патриарха в Сибирском федеральном округе. На льду сыграли семь команд хоккеистов 2007-2008 годов рождения. В итоге «Кузбасс-2007» занял второе место и завоевал путевку в Москву.

Кемеровчане набрали 15 очков в шести матчах. Авторами голов стали капитан команды Семен Семенов, забивший девять шайб, Владимир Петрунников – две шайбы, Дмитрий Киприянов, Максим Лебедев и Андрей Фоминых.

Напомним, год назад «Кузбасс-2006» под руководством Вадима Гордеева и Марата Сыраева занял на Красной площади почетное третье место.

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