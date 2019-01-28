2019-01-28T07:19:27+03:00
Происшествия

93-летняя кемеровчанка не на шутку напугала родственников

Женщина перестала выходить на связь с родными
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Специалисты "Кемеровской службы спасения" помогли 93-летней кемеровчанке. Фото: «Кемеровская служба спасения»Специалисты "Кемеровской службы спасения" помогли 93-летней кемеровчанке. Фото: «Кемеровская служба спасения»
Изменить размер текста:

Родственники 93-летней кемеровчанки были не на шутку встревожены, когда женщина перестала выходить на связь. Разобраться с тем, что случилось с ней, помогли спасатели.

В воскресенье родные 93-летней женщины позвонили ей, однако она не взяла трубку. Зная, что родственница страдает сахарным диабетом, они отправились к ней домой. Двери им также никто не открыл. Встревоженные родственники связались с «Кемеровской службой спасения», и вскоре в дом на улице Инициативной приехали спасатели. Они открыли дверь при помощи специальных инструментов и смогли попасть в квартиру. В комнате на полу спасатели обнаружили пожилую женщину, которая лежала без сознания. Врач экипажа спасателей оказал первую помощь и передал бабушку в руки бригады врачей скорой помощи.

В «Кемеровской службе спасения» отметили, что за прошедшие выходные горожане обращались за помощью спасателей 14 раз. Во всех случаях каждому была оказана необходимая помощь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трое детей попали в больницу после пожара в Кемерове
«Не повторяйте судьбу Магнитогорска»: Опубликован текст сообщения о минировании кемеровских учреждений
Тело одного из утонувших в Кузбассе снегоходчиков нашли
В Кемерове эвакуируют третью городскую больницу
Юные хоккеисты из Кемерова сыграют на Красной площади в Москве
В Кемерове при пожаре в девятиэтажке пострадали люди
В Кемерове мужчина сбежал из дома через окно
В Кемерове из горящего дома спасли семь детей
В Кузбассе игрок в регби простил одноклубника за сломанное лицо
В понедельник в Кузбассе похолодает до -32 градусов
Житель Кузбасса 19 лет скрывался от правосудия
Пропавшего в Кузбассе подростка нашли полицейские
«Мы сохраним память о вашем подвиге»: Сергей Цивилев написал о дне снятия блокады Ленинграда
Ночью в Новокузнецке загорелся магазин в жилом доме