93-летняя кемеровчанка не на шутку напугала родственников

СЕГОДНЯ 07:19 2019-01-28T07:19:27+03:00

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Родственники 93-летней кемеровчанки были не на шутку встревожены, когда женщина перестала выходить на связь. Разобраться с тем, что случилось с ней, помогли спасатели.

В воскресенье родные 93-летней женщины позвонили ей, однако она не взяла трубку. Зная, что родственница страдает сахарным диабетом, они отправились к ней домой. Двери им также никто не открыл. Встревоженные родственники связались с «Кемеровской службой спасения», и вскоре в дом на улице Инициативной приехали спасатели. Они открыли дверь при помощи специальных инструментов и смогли попасть в квартиру. В комнате на полу спасатели обнаружили пожилую женщину, которая лежала без сознания. Врач экипажа спасателей оказал первую помощь и передал бабушку в руки бригады врачей скорой помощи.

В «Кемеровской службе спасения» отметили, что за прошедшие выходные горожане обращались за помощью спасателей 14 раз. Во всех случаях каждому была оказана необходимая помощь.