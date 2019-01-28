Тело одного из утонувших в Кузбассе снегоходчиков нашли

СЕГОДНЯ 07:47 2019-01-28T08:08:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Тело одного из двух снегоходчиков, утонувших на Беловском водохранилище, обнаружили водолазы. Тело второго пропавшего без вести пока не найдено

Поисковая операция, прерванная из-за сильных морозов, была возобновлена 25 января, как только стала более открытой вода. Спасатели использовали трал: его прикрепили к двум лодкам и волочили по дну. В какой-то момент трал зацепил на дне какой-то предмет. На глубине пять метров водолазы обнаружили снегоход.

- водолазы обследовали дно, постепенно расширяя радиус поиска, и примерно в 50 метрах от затонувшего снегохода обнаружили тело одного из погибших мужчин, - сообщил лавный специалист отдела СМИ и организации Агентства защиты населения и территорий Кемеровской области Дмитрий Халецкий. – Тело подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции.

К слову, снегоход был найден в стороне от того места, которое указывал единственный выживший в ночь на 23 января снегоходчик. Сейчас поиски вновь приостановлены из-за морозов.

Напомним, трагический инцидент произошел в ночь на 23 декабря неподалеку от села Менчереп на территории Беловского водохранилища. Трое мужчин катались по льду на снегоходе, однако в какой-то момент транспортное средство вместе с людьми ушло под воду. 28-летнему жителю Белова удалось выплыть, двое других мужчин 32 и 35 лет считались пропавшими без вести. Для их поисков была организована поисково-спасательная операция. В течение нескольких дней водолазы обследовали дно в месте, где предположительно ушел под воду снегоход. При поисках применялась сложная техника, мощный магнит, однако из-за погодных условий операцию пришлось прервать.