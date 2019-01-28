2019-01-28T08:08:29+03:00
Происшествия

Тело одного из утонувших в Кузбассе снегоходчиков нашли

Поиски велись с 23 января на Беловском водохранилище
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Тело одного из утонувших в Кузбассе снегоходчиков нашли. Фото: vk.com, "Типичное Белово"Тело одного из утонувших в Кузбассе снегоходчиков нашли. Фото: vk.com, "Типичное Белово"
Изменить размер текста:

Тело одного из двух снегоходчиков, утонувших на Беловском водохранилище, обнаружили водолазы. Тело второго пропавшего без вести пока не найдено

Поисковая операция, прерванная из-за сильных морозов, была возобновлена 25 января, как только стала более открытой вода. Спасатели использовали трал: его прикрепили к двум лодкам и волочили по дну. В какой-то момент трал зацепил на дне какой-то предмет. На глубине пять метров водолазы обнаружили снегоход.

- водолазы обследовали дно, постепенно расширяя радиус поиска, и примерно в 50 метрах от затонувшего снегохода обнаружили тело одного из погибших мужчин, - сообщил лавный специалист отдела СМИ и организации Агентства защиты населения и территорий Кемеровской области Дмитрий Халецкий. – Тело подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции.

К слову, снегоход был найден в стороне от того места, которое указывал единственный выживший в ночь на 23 января снегоходчик. Сейчас поиски вновь приостановлены из-за морозов.

Напомним, трагический инцидент произошел в ночь на 23 декабря неподалеку от села Менчереп на территории Беловского водохранилища. Трое мужчин катались по льду на снегоходе, однако в какой-то момент транспортное средство вместе с людьми ушло под воду. 28-летнему жителю Белова удалось выплыть, двое других мужчин 32 и 35 лет считались пропавшими без вести. Для их поисков была организована поисково-спасательная операция. В течение нескольких дней водолазы обследовали дно в месте, где предположительно ушел под воду снегоход. При поисках применялась сложная техника, мощный магнит, однако из-за погодных условий операцию пришлось прервать.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трое детей попали в больницу после пожара в Кемерове
«Не повторяйте судьбу Магнитогорска»: Опубликован текст сообщения о минировании кемеровских учреждений
93-летняя кемеровчанка не на шутку напугала родственников
В Кемерове эвакуируют третью городскую больницу
Юные хоккеисты из Кемерова сыграют на Красной площади в Москве
В Кемерове при пожаре в девятиэтажке пострадали люди
В Кемерове мужчина сбежал из дома через окно
В Кемерове из горящего дома спасли семь детей
В Кузбассе игрок в регби простил одноклубника за сломанное лицо
В понедельник в Кузбассе похолодает до -32 градусов
Житель Кузбасса 19 лет скрывался от правосудия
Пропавшего в Кузбассе подростка нашли полицейские
«Мы сохраним память о вашем подвиге»: Сергей Цивилев написал о дне снятия блокады Ленинграда
Ночью в Новокузнецке загорелся магазин в жилом доме