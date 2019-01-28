2019-01-28T08:44:41+03:00
Происшествия

Трое детей попали в больницу после пожара в Кемерове

Также в больнице находятся пять взрослых
Екатерина РОМАНОВА
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Трое детей попали в больницу после пожара в Кемерове. Фото: vk.com, "Регион 42"Трое детей попали в больницу после пожара в Кемерове. Фото: vk.com, "Регион 42"
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Трое детей и пятеро взрослых были доставлены в больницу после пожара, который случился сегодня утром в многоквартирном доме в Кемерове.

Восьми человекам, среди которых три ребенка, потребовалась медицинская помощь после пожара, случившегося утром в многоквартирном доме №55Б по проспекту Ленина в Кемерове. все они, по данным Правоохранительного портала Кузбасса, были доставлены в больницу и получили необходимую. Медицинскую помощь.

Напомним, пожар произошел утром 28 января в многоквартирном доме на улице Ленина. Пожарные эвакуировали с девятого этажа по автолестнице мужчину и двух детей, еще 23 человека были эвакуированы по лестничным маршам. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении в одной из комнат на шестом этаже.

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