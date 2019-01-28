Ребенок пострадал в питомнике маламутов: Кузбасские полицейские ведут проверку

СЕГОДНЯ 08:51 2019-01-28T09:11:53+03:00

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Полицейские проверяют питомник маламутов в селе Елыкаево, где пострадал ребенок. Четырехлетний мальчик получил травмы.

Напомним, что на прошлой неделе четырехлетний ребенок пострадал в питомнике аляскинских маламутов. Мальчик вместе с другим ребенок катался на собачьей упряжке. В какой-то момент он получил травму. Предположительно ребенок ударился об дерево.

– В настоящее время сотрудники полиции проводят по данному факту проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, характер травм и причины их получения. По окончании проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.