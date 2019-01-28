В Новокузнецке стая бродячих собак терроризирует горожан

СЕГОДНЯ 09:46 2019-01-28T09:46:24+03:00

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Жители Орджоникидзевского района бьют тревогу: стая собак, в которой насчитывается около десяти особей, буквально терроризирует прохожих. Животные лают и пытаются напасть на детей и взрослых.

Так, 27 января в соцсетях жительница Орджоникидзевского района рассказала о том, как на ее мужа, шедшего вместе с внучкой мимо музыкальной школы №40, напали собаки.

- На ребенка кинулась стая бродячих собак, около восьми штук. Муж громкими криками отогнал озверелых псов, стая развернулась, собаки побежали в сторону школы №29, - пишет горожанка. – Ребенок сильно напуган. Я пыталась позвонить и оформить заявку по отлову собак, но мне сказали, что заявки делать только с понедельника.

Подобный инцидент случился и несколькими днями раньше на улице Разведчиков около 68 дома. Большая стая собак проявила агрессию в отношении женщины с сыном.

- Мы с сыном буквально от них убегали, было очень страшно, - пишет новокузнечанка Валентина. - В администрацию я писала два раза. Приезжали люди, которые отлавливают собак пару дней назад, но их так и не нашли. Будьте очень аккуратны и бдительны!

В этот раз животные не причинили вреда ни взрослым, ни детям. Темнее менее, многие комментаторы отметили, что часто видят эту стаю, и не всегда собаки ведут себя спокойно. Горожане призывают быть осторожными и внимательными, чтобы не стать жертвой бездомных собак.