2019-01-28T09:46:24+03:00
Происшествия

В Новокузнецке стая бродячих собак терроризирует горожан

Новокузнечане призывают к осторожности и бдительности
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
В Новокузнецке стая бродячих собак терроризирует горожан. Фото: Instsgram/nvkzdtpВ Новокузнецке стая бродячих собак терроризирует горожан. Фото: Instsgram/nvkzdtp
Изменить размер текста:

Жители Орджоникидзевского района бьют тревогу: стая собак, в которой насчитывается около десяти особей, буквально терроризирует прохожих. Животные лают и пытаются напасть на детей и взрослых.

Так, 27 января в соцсетях жительница Орджоникидзевского района рассказала о том, как на ее мужа, шедшего вместе с внучкой мимо музыкальной школы №40, напали собаки.

- На ребенка кинулась стая бродячих собак, около восьми штук. Муж громкими криками отогнал озверелых псов, стая развернулась, собаки побежали в сторону школы №29, - пишет горожанка. – Ребенок сильно напуган. Я пыталась позвонить и оформить заявку по отлову собак, но мне сказали, что заявки делать только с понедельника.

Подобный инцидент случился и несколькими днями раньше на улице Разведчиков около 68 дома. Большая стая собак проявила агрессию в отношении женщины с сыном.

- Мы с сыном буквально от них убегали, было очень страшно, - пишет новокузнечанка Валентина. - В администрацию я писала два раза. Приезжали люди, которые отлавливают собак пару дней назад, но их так и не нашли. Будьте очень аккуратны и бдительны!

В этот раз животные не причинили вреда ни взрослым, ни детям. Темнее менее, многие комментаторы отметили, что часто видят эту стаю, и не всегда собаки ведут себя спокойно. Горожане призывают быть осторожными и внимательными, чтобы не стать жертвой бездомных собак.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кемерове пять человек погибли в ДТП из-за выезда на встречную полосу
Кемеровских водителей предупредили о непогоде
Россельхозбанк в Кузбассе открыл кредитную линию на 1 миллиард рублей
В Кузбассе больная женщина убила 15-летнюю дочь
Кемеровских синоптиков эвакуировали из-за угрозы взрыва
Стало известно, когда кемеровские больницы приступят к работе после сообщений о минировании
Ребенок пострадал в питомнике маламутов: Кузбасские полицейские ведут проверку
Трое детей попали в больницу после пожара в Кемерове
«Не повторяйте судьбу Магнитогорска»: Опубликован текст сообщения о минировании кемеровских учреждений
Тело одного из утонувших в Кузбассе снегоходчиков нашли
93-летняя кемеровчанка не на шутку напугала родственников
В Кемерове эвакуируют третью городскую больницу
Юные хоккеисты из Кемерова сыграют на Красной площади в Москве
В Кемерове при пожаре в девятиэтажке пострадали люди
В Кемерове мужчина сбежал из дома через окно
В Кемерове из горящего дома спасли семь детей
В Кузбассе игрок в регби простил одноклубника за сломанное лицо
В понедельник в Кузбассе похолодает до -32 градусов
Житель Кузбасса 19 лет скрывался от правосудия
Пропавшего в Кузбассе подростка нашли полицейские
«Мы сохраним память о вашем подвиге»: Сергей Цивилев написал о дне снятия блокады Ленинграда
Ночью в Новокузнецке загорелся магазин в жилом доме