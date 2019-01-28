2019-01-28T10:27:45+03:00
Происшествия

Стало известно, когда кемеровские больницы приступят к работе после сообщений о минировании

Часть медучреждений областного центра уже возобновила работу
Екатерина БОРМОТОВА
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Пациентов больниц на автобусах доставили в близлежащие учреждения образованияПациентов больниц на автобусах доставили в близлежащие учреждения образованияФото: Кирилл ЧАЩИН
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В департаменте здравоохранения Кузбасса рассказали, когда медучреждения областного центра вернутся в нормальный режим работы после массовых эвакуаций.

- Часть медицинских организаций после проверки сотрудниками правоохранительных органов возвращается в нормальный режим работы. В первую очередь, это касается работы стационарных подразделений. Поликлинические отделения будут возвращаться в режим нормальной работы чуть позднее. К нам в департамент в настоящее время поступают звонки от граждан, которые из-за сложившейся ситуации не смогли дозвониться до регистратур, чтобы вызвать врача на дом. Приносим своим извинения. Все данные по всем пациентам, которые не смогли дозвониться до регистратур, мы фиксируем и передадим в поликлиники для того, чтобы прошла обратная связь, чтобы все эти вызовы были обслужены, - сказала заместитель начальника здравоохранения Кемеровской области Елена Зеленина.

Также в департаменте обратили внимание горожан на то, что могут быть задержки обслуживания вызовов бригадами скорой помощи, так как все бригады, сегодня на смене 31, направлены по адресам, куда поступали звонки о минировании. Кемеровчан просят отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и набраться терпения, пока специалисты проведут всю работу, направленную на обеспечение безопасности кузбассовцев.

- Мы надеемся, что к обеденному времени нормальная работа наших учреждений здравоохранения будет восстановлена, - заключила Зеленина.

Напомним, утром 28 января в десятки учреждений Кемерова поступили электронные письма с текстом о том, что в зданиях заложена бомба, после чего была проведена массовая эвакуация. Известно, что на 11.00 из больниц было эвакуировано порядка трех тысяч человек.

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