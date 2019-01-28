2019-01-28T10:37:36+03:00
Общество

Кемеровских синоптиков эвакуировали из-за угрозы взрыва

Жители Кузбасса останутся без прогноза погоды
Кирилл ЧАЩИН
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Неизвестные сообщили о минирования здания. Фото: Наталья ПолуэктоваНеизвестные сообщили о минирования здания. Фото: Наталья Полуэктова
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В понедельник утром из-за сообщения о минировании были эвакуированы работники Кемеровского гидрометцентра. Здание, в котором также находится администрация Ленинского района, все еще проверяют.

– Нас сегодня эвакуировали. Там около 9 часов утра позвонили из администрации района и попросили всех эвакуироваться из здания. Мы все вышли на улицу. К зданию подъехала пожарная машина, скорая помощь. Все здание оцепили. Полицейские никого не пускали, – рассказала пресс-секретарь гидрометцентра Наталья Полуэктова. – Нам сказали, что до четырех часов там вряд ли что-то выяснится. Там еще идут проверки. Мы все разошлись. Погоду завтра будет писать.

Напомним, что в понедельник в Кемерове были эвакуированы десятки больниц, школ и административных зданий. Все учреждения получили электронные письма о минировании.

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