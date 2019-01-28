В Кузбассе больная женщина убила 15-летнюю дочь

СЕГОДНЯ 10:47 2019-01-28T10:47:58+03:00

Школьники пришли в гости к однокласснице, но нашли ее тело

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В Кузбассе женщина, которая состоит на психиатрическом учете, обвиняется в убийстве 15-летней дочери.

Трагедия произошла 24 января. По версии следствия, одноклассники 15-летней жительницы Прокопьевского района пришли к ней в гости. Дверь им никто не открыл, на мобильный телефон девочка не отвечала. В окно ребята увидели, что в комнате находится мать одноклассницы – женщина бесцельно ходила из угла в угол.

После этого школьники сломали дверь и вошли в дом. Руки и одежда женщины оказались в крови – ребята позвали на помощь взрослых, которые, осмотрев дом, обнаружили тело девочки с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- По предварительной информации, именно 35-летняя мать причастна к смерти девочки, женщина состоит на психиатрическом учете. В рамках расследования уголовного дела ей будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Также будут проанализированы причины и условия, способствовавшие совершению преступления, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.