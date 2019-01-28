Россельхозбанк в Кузбассе открыл кредитную линию на 1 миллиард рублей

СЕГОДНЯ 11:10 2019-01-28T11:10:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В декабре 2018 года заключен Договор об открытии кредитной линии с одной из самых динамично развивающихся угольных компаний Кемеровской области - АО «ТопПром» в сумме 1 миллиард рублей. Кредитные средства будут направлены на пополнение оборотных средств.

Основным видом деятельности группы компаний «ТопПром» является добыча и переработка угля. На угольном рынке страны компания работает с 2000 года. В состав Холдинга входит перспективная сырьевая база (угольная шахта «Юбилейная»), три обогатительные фабрики, собственный технопарк современной высокопроизводительной спецтехники. Продукция Холдинга «ТопПром» реализуется как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Сегодня на предприятиях Холдинга «ТопПром» работают более 2 500 сотрудников. Являясь одним из наиболее значимых работодателей и налогоплательщиков в Кемеровской области, Холдинг «ТопПром» уделяет большое внимание социальным программам, обеспечивающим достойный уровень жизни своих работников и их семей.

Реклама.