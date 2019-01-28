2019-01-28T11:31:05+03:00
Общество

Кемеровских водителей предупредили о непогоде

В городе ожидается сильный снег и метели
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове прогнозируют сильный ветер и снегВ Кемерове прогнозируют сильный ветер и снегФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Кемеровские синоптики прогнозируют ухудшение погоды. В связи с этим Госавтоинспекция просит водителей соблюдать повышенные меры осторожности.

По прогнозам метеорологов, в городе ожидаются метели и порывистый ветер. Ночью столбики термометров опустятся до -27,-29 градусов Цельсия. На дорогах возможно образование гололеда.

В условиях плохой видимости кемеровских водителей просят соблюдать осторожность, выбирать безопасную скорость и дистанцию.

- Порывистый ветер может менять траектории движения транспорта, особенно автобусов и грузовиков. Рекомендуем выбирать место для стоянки автомобиля вдали от деревьев, строительных и рекламных конструкций во избежание неприятных последствий. Соблюдайте дистанцию между транспортными средствами, обязательно сбавляйте скорость вблизи пешеходных переходов, - сообщили в кемеровской Госавтоинспекции.

В ведомстве также предостерегли пешеходов. Им напомнили, что переходить дорогу нужно только в установленных для этого местах, – при этом обязательно убедиться, что автомобилист вас заметил и пропускает.

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