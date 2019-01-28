Кемеровских водителей предупредили о непогоде

СЕГОДНЯ 11:31 2019-01-28T11:31:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Кемеровские синоптики прогнозируют ухудшение погоды. В связи с этим Госавтоинспекция просит водителей соблюдать повышенные меры осторожности.

По прогнозам метеорологов, в городе ожидаются метели и порывистый ветер. Ночью столбики термометров опустятся до -27,-29 градусов Цельсия. На дорогах возможно образование гололеда.

В условиях плохой видимости кемеровских водителей просят соблюдать осторожность, выбирать безопасную скорость и дистанцию.

- Порывистый ветер может менять траектории движения транспорта, особенно автобусов и грузовиков. Рекомендуем выбирать место для стоянки автомобиля вдали от деревьев, строительных и рекламных конструкций во избежание неприятных последствий. Соблюдайте дистанцию между транспортными средствами, обязательно сбавляйте скорость вблизи пешеходных переходов, - сообщили в кемеровской Госавтоинспекции.

В ведомстве также предостерегли пешеходов. Им напомнили, что переходить дорогу нужно только в установленных для этого местах, – при этом обязательно убедиться, что автомобилист вас заметил и пропускает.