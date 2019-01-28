В Кемерове пять человек погибли в ДТП из-за выезда на встречную полосу

СЕГОДНЯ 12:05 2019-01-28T12:05:29+03:00

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В Кемерове с начала года в ДТП погибли пять человек. Все аварии произошли из-за выезда на встречную полосу.

- С начала года сотрудники кемеровской Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности за выезд на полосу встречного движения более 25 водителей. За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от четырех до шести месяцев. Повторное нарушение наказывается лишением права управления на один год, - отметил заместитель начальника ОГИБДД Сергей Белов.

В Госавтоинспекции сообщили, что данное нарушение правил только в январе привело к гибели пяти человек. Участников движения призывают задуматься о поведении на проезжей части. Кроме того, инспекторы призывают неравнодушных горожан фиксировать нарушения правил на видео.