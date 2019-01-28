В Кемерове задержали микроавтобус с нелегалами
В Кемерове сотрудники Госавтоинспекции задержали микроавтобус, который следовал из Красноярска в Новосибирск. Двое пассажиров автобуса находились на территории России нелегально.
Как рассказали инспекторы, они задержали микроавтобус с 12 пассажирами. При проверке документов выяснилось, что двое из них находятся на территории нашей страны незаконно – их доставили в полицию.
Также инспекторы пресекли факт незаконной предпринимательской деятельности. Водитель перевозил пассажиров, не имея на это специального разрешения. С начала года это уже восьмой подобный случай.
- Данным водителям грозит административный штраф до двух тысяч рублей, - пояснили в кемеровской Госавтоинспекции.
Всего с октября 2018 года к ответственности привлекли 1,5 тысячи водителей, 147 должностных и 36 юридических лиц. Сотрудники ведомства призывают горожан пользоваться услугами только официальных перевозчиков, так как иные не несут ответственности за жизнь и здоровье своих пассажиров.