2019-01-28T14:05:42+03:00
Общество

Сергей Цивилев наградил кузбасских спортсменов и тренеров

Награды получили боксеры и борцы
Кирилл ЧАЩИН
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Сергей Цивилев и Виталий Щур. Фото: АКОСергей Цивилев и Виталий Щур. Фото: АКО
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В Новокузнецке Сергей Цивилев наградил кузбасских спортсменов, которые добились высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях. Они получили медали и знаки отличия.

Как рассказали в областной администрации, медаль Алексея Леонова получил воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по спортивной борьбе, мастер спорта международного класса Виталий Щур. Спортсмен победил на чемпионате России по греко-римской борьбе. Также был отмечен тренер Виталия – Владимир Кутчер. Ему губернатор вручил медаль «За веру и добро».

Почетный знак «Спортивная доблесть Кузбасса» получила мастер спорта России Анна Анфиногенова. Она победила в международных соревнованиях по боксу среди женщин и юниорок «Кубок наций» Анна Анфиногенова. Тренер спортсменки Ибрагим Аседов получил звание «Лауреат премии Кузбасса» за подготовку спортсменов высокого класса и большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Кузбассе.

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