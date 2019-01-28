2019-01-28T13:24:22+03:00
Происшествия

Кемеровчанка попросила у соседа телефон и похитила с его счета деньги

На украденные деньги женщина накупила себе косметики
Екатерина РОМАНОВА
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Жительница областного центра воспользовалась доверчивостью своего соседа и похитила у него 20 тысяч рублей. все похищенные деньги женщина потратила на косметику и новую одежду.

25-летняя кемеровчанка зашла к своему соседу и попросила дать ей мобильный, чтобы позвонить. Так как разговор не предназначался для посторонних, она – с разрешения соседа – вместе с телефоном ушла к себе домой. А уже через несколько минут вернула телефон. Потом девушка еще несколько раз просила телефон – и так же быстро возвращала его. Правда, гаджет был ей нужен не столько для звонков, сколько для того, чтобы перевести со счета соседа на свой деньги. Уведомления о списании средств девушка удаляла, так что сосед узнал о пропаже денег далеко не сразу. Он заявил об этом в полицию.

Стражам порядка мужчина недоуменно рассказывал, что карту не терял, ее реквизиты никому не передавал и представления не имеет, кто может быть причастен к исчезновению средств. Каково же было его удивление, когда он понял, кто же снял деньги с его счета. Девушка же к тому времени накупила себе новой одежды и косметики – за счет ничего не подозревающего соседа.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, в отношении предприимчивой соседки заведено уголовное дело по факту кражи. Девушка может лишиться свободы на срок до пяти лет.

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