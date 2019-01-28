Школы и детсады Новокузнецка закрывают на карантин

СЕГОДНЯ 14:21 2019-01-28T14:21:51+03:00

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Учащиеся нескольких школ и воспитанники двух детсадов Новокузнецка в ближайшее время буду сидеть дома: здесь объявлен карантин по гриппу и ОРВИ.

На 28 января из 269 школ Новокузнецка из-за подъема заболеваемости гриппом закрыта лишь общеобразовательная школа №103. Кроме того, не работает одна из групп детского сада №96. Но уже с 29 января список образовательных учреждений, где отменены занятия, несколько увеличится. Так, полностью закроется общеобразовательная школа №16, отменяются занятия в одном из классов школы №8, на время останутся дома воспитанники двух групп детского сада №10. Все остальные общеобразовательные учреждения работают в штатном режиме.

- На сегодня общее количество заболевших гриппом и ОРВИ школам и детским садам Новокузнецка не превышает 10 процентов от общего числа учащихся, - отметили в пресс-службе администрации города Новокузнецка.

А в комитете образования и науки города сообщили, что во всех образовательных учреждениях Новокузнецка ежедневно проводится мониториг заболеваемости гриппом и ОРВИ.