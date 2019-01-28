2019-01-28T15:57:27+03:00
Происшествия

Забил до смерти: Житель Кузбасса убил женщину из-за дров

Присяжные отправили убийцу в тюрьму
Кирилл ЧАЩИН
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В Мариинске мужчина забил до смерти женщину, которая украла у него дрова. Присяжные приговорили убийцу к восьми с половиной годам тюрьмы.

В марте 2018 года 24-летний мужчина увидел, как во дворе дома женщина ворует его дрова. Он схватил палку и ударил ее по голове. Затем еще семь раз ударил лежащую жертву. От полученных травм женщина скончалась.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый попросил, чтобы его рассматривали с участием присяжных. С 2018 года такая возможность появилась в городских и областных судах.

24 января присяжные сочти вину подсудимого доказанной, а 28 января суд на основании вердикта присяжных приговорил кузбассовца к восьми годам и шести месяцам строгого режима.

Таким образом, городским судом в Кузбассе было впервые рассмотрено уголовное дело с участием присяжных.

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