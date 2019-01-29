Новокузнецкого водителя осудят за смерть мотоциклиста

СЕГОДНЯ 03:27 2019-01-29T03:39:56+03:00

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В Новокузнецке окончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который стал виновников смертельной аварии. Из-за нарушения ПДД мужчине грозит до пяти лет колонии.

Авария произошла в августе прошлого года на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Чекалина и Обнорского. Здесь столкнулись автомобиль Hyundai Sonata и мотоцикл Suzuki. В результате ДТП погиб 21-летний водитель двухколесного транспортного средства.

Следствие установило, что 50-летний новокузнечанин за рулем иномарки выехал на перекресток со второстепенной дороги, не убедившись в безопасности маневра. Мужчина должен был предоставить преимущество в движении мотоциклисту, который ехал по главной дороге, однако не сделал этого. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд.