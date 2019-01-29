18-летний прокопчанин напал на пенсионерку ради денег на алкоголь

СЕГОДНЯ 04:02 2019-01-29T04:02:49+03:00

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В Прокопьевске 18-летний местный житель напал на пенсионерку. Молодой человек отобрал у нее сумку с деньгами, которые потратил на алкоголь.

В полицию обратилась 56-летняя прокопчанка. Она рассказала, что в частном секторе на нее напал неизвестный: он вырвал у нее из рук сумку с деньгами и мобильным телефоном. Пенсионерке удалось повалить налетчика на землю, но молодому человеку удалось скрыться.

В ходе оперативных действий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель. Стражи порядка изъяли у него часть похищенного у пенсионерки имущества. Деньги, около 1,5 тысячи рублей, которые были в сумке пенсионерки, молодой прокопчанин потратил на алкоголь, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».