Житель Новокузнецка вынес из магазина за пазухой компьютер и еще 20 товаров

СЕГОДНЯ 04:23 2019-01-29T04:25:33+03:00

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В Новокузнецке местный житель вынес из магазина за пазухой ноутбук. В ходе разбирательства полицейские выяснили, что он причастен к совершению еще 20 подобных преступлений.

В полицию обратился представитель торговой сети, которая занимается реализацией электроники и бытовой техники. Он рассказал, что неизвестный похитил из магазина ноутбук стоимостью 25 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель. Мужчина вынес ноутбук из торгового зала, спрятав под одеждой. Мало того, полицейские выяснили, что задержанный причастен к совершению еще около 20 подобных преступлений. Похищенные товары он продавал, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении новокузнечанина возбуждено уголовное дело.