2019-01-29T05:00:38+03:00
Происшествия

Кемеровчанка обворовала экс-возлюбленного, чтобы снять квартиру для нового ухажера

Женщина напросилась в гости к бывшему сожителю, а на утро исчезла с его деньгами
Екатерина БОРМОТОВА
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Женщина напросилась в гости к бывшему сожителю, а на утро исчезла с его деньгамиЖенщина напросилась в гости к бывшему сожителю, а на утро исчезла с его деньгамиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Кемерове местная жительница обворовала экс-возлюбленного, чтобы оплатить съемное жилье для нового ухажера. Женщина напросилась в гости, а потом оставила бывшего сожителя без наличных денег.

В полицию обратился 64-летний кемеровчанин. Он сообщил, что из его квартиры проорали 15 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что за несколько дней до случившегося в его квартире была гостья – бывшая возлюбленная.

Как выяснили полицейские, 29-летняя женщина встретила на улице бывшего сожителя и напросилась к нему в гости. Мужчина организовал праздничный ужин, а на утро обнаружил, что дама сердца ушла, прихватив с собой все наличные средства, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Женщину задержали – оказалось, ранее она была неоднократно судима. Кемеровчанка пояснила, что похищенные средства потратила на оплату съемного жилья, куда она планировала въехать с новым ухажером. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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